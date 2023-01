Combinata nordica | Coppa del Mondo Otepaa 2023 | la Norvegia si impone nella staffetta mista | Italia sesta

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Prima ed unicastagionale per ladeldi(l’evento lo rivedremo però in una manifestazione molto più rilevante, i Mondiali di Planica): in quel di, in Estonia, il week-end si è aperto con la 2×2.5 km + 2×5 km che vedeva due donne e due uomini impegnate per ogni nazionale. Ad imporsi è stata la: nonostante l’assenza di Jarl Magnus Riiber, il quartetto formato da Jens Luraas Oftebro, Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen e Joergen Graabak ha ripreso e staccato la Germania che si è dovuta accontentare della seconda piazza a 18” di ritardo (per i teutonici in gara Faisst, Nowak, Armbruster e Schmid). Completa il podio l’Austria che non è riuscita a tenere il passo delle prime due nonostante un ...