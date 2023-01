OA Sport

Lagenerale delladel Mondo maschile 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo la sprint di Pokljuka , in Slovenia. Imprendibile Johannes Boe, che vince la quarta sprint su quattro in ...Un podio indel Mondo in Italia, in casa: è il massimo delle felicità per un neofita. Nella ... Simome Mocellini, 24enne finanziere trentino, 62° a 6'14' nellaprovvisoria, nella ... Classifica Coppa del Mondo biathlon 2022-2023: Johannes Thingnes Boe primo a +64 su Sturla Holm Laegreid Quell’abbraccio era l’Abbraccio: era l’11 luglio 2021, la sera di Wembley, la sera dell’Europeo di calcio. “It’s coming home” dicevano gli inglesi, ...Nel fine settimana tornano i campionati di serie A di calcio a 5. Saranno tre le squadre abruzzesi a ... l’inizio della volatona per play-off e Final Four di Coppa Italia. A Pistoia obiettivo doppio: ...