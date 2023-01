Clamoroso | l'ex viola Kanchelskis | 'La Russia ha comprato le partite dei Mondiali 2018'

Calciomercato.com

... che di sinistro centra un paloa Szczesny battuto. Nell'ultima parte di sfida continua ... Ipartono in proiezione offensiva e al 13' sfiorano per primi il vantaggio direttamente con un ...Dopo l'iniziale vantaggio di Cabral, isprecano almeno tre ghiotte occasioni per arrotondare ... e riescono a trovare il pari con Carlos Augusto, prima di sfiorare ilribaltone con ... Clamoroso, l'ex viola Kanchelskis: 'La Russia ha comprato le partite ... Quale sarà il destino di Mauro Icardi In Turchia si parla di un nuovo accordo che riguarda Icardi. Ecco cosa sta succedendo.Maria De Filippi non smette di stupire il pubblico: grandiosa notizia, Tv Sorrisi e Canzoni rivela cosa bolle in pentola.