Ciro Ferrara a Gianluca Vialli | “Come si fa a lasciarti andare via?”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Convaun pezzo della storia di tutti, stava combattendo ma a 58 anni ha perso la sua battaglia più grande. Accanto ha avuto gli amici di sempre e tra questi c’era e c’è. Un altro dolore per lui e per tutti, perché se tutti oggi sono tristi per la morte diè il mondo del calcio che soffre ancora una volta. E’ struggente il ricordo cheha scelto per dire addio a Luca. La foto non ha bisogno di commenti, la loro amicizia non era solo sul campo di calcio o negli spogliatoi ma è lì che è iniziata. Tutti scrivono un messaggio pergli fa una ...

Sport Mediaset

Attraverso il suo profilo Instagram ,ha voluto dedicare un pensiero al suo ex compagno di squadra Gianluca Vialli . ' Come si fa a lasciarti andare via Eri come un fratello . #capitano ' scrive, aggiungendo a queste ...L'amico di sempredice: " Solo tu sapevi quale sarebbe stato il momento giusto di spiegare a tutti, in questi mesi ho sempre rispettato la riservatezza. Ricorda: quando il gioco si fa ... VIALLI, FERRARA: "ERI COME UN FRATELLO, COME SI FA A LASCIARTI ANDARE VIA" "Eri come un fratello" scrive Ciro Ferrara ma non sa dire addio a Gianluca Vialli, è un dolore troppo grande Con Gianluca Vialli va via un pezzo della storia di tutti, stava combattendo ma a 58 anni h ...Attraverso il suo profilo Instagram, Ciro Ferrara ha voluto dedicare un pensiero al suo ex compagno di squadra Gianluca Vialli.