Ciclismo | Remco Evenepoel svela il programma di gare verso il Giro d’Italia | “Sogno la vittoria” Il calendario

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La Soudal-QuickStep hato quale sarà ildiper i prossimi mesi. Il Campione del Mondo e vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna farà il proprio esordio stagionale alla Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe in Argentina che andrà in scena dal 22 al 29 gennaio. Il fuoriclasse belga sarà poi protagonista all’UAE Tour (20-26 febbraio), dove potrebbe consumarsi una prima sfida con Tadej Pogacar. A seguire si cimenterà in un ritiro in altura e dovrà dunque rinunciare alla Tirreno-Adriatico, rientrando poi in gruppo alla Volta a Catalunya (20-26 marzo). Dopo l’evento in terra spagnola farà seguito un altro ritiro in altura, a precedere la Liegi-Bastogne-Liegi (23 aprile). La Doyenne sarà l’ultimo appuntamento prima del, a cui...