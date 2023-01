Ciao Gianluca | l' omaggio da brividi della Regione Liguria

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LarendeVialli, scomparso questa mattina dopo una lunga malattia con un video di 40 secondi, proiettato sulla facciata del palazzo di Piazza De Ferrari. Il filmato, introdotto dalla scritta “”, mostra alcuni dei momenti più emozionantivita ecarriera di Vialli, sia con la magliaSampdoria che con quellanazionale. Tanti i genovesi che si sono radunati spontaneamente in piazza. Tra questi anche Giuseppe Dossena, suo ex compagno di squadra nella Samp che vinse lo scudetto del 1991. L'installazione realizzata dallae curata dall'Ufficio Stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Sky Sport

...oltre un anno nella stessa città in cui risiede la famiglia di Vialli e in cui è spirato, ......Scorrono momenti del campione con la maglia blucerchiata e quella azzurra della Nazionale, poi la scritta: ''. Ciao Gianluca, gentleman di Sky Sport C'è anche il saluto social di Vasco Rossi per la leggenda della Sampdoria, per Gianluca Vialli che si abbraccia a Roberto ...PALERMO (ITALPRESS) – Una fitta al cuore. Un dolore profondo, anche se purtroppo ormai atteso. Il tumore al pancreas diagnosticatogli nel 2017 ...