Chirico | ‘Vialli vero Capitano e leader | con lui la Juve è tornata a vincere Da oggi è un mito’

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ce lo aspettavamo, certo, ma adesso che è capitato per davè stata lo stesso una mazzata tremenda. E non importa se eri un...

L'Ultimo Uomo

Gianlucaadesso non c'è più ed è come se mancasse improvvisamente qualcuno a ciascuno di noi , che viviamo e ci nutriamo di calcio. Indipendentemente dalla squadra per la quale tifiamo. Perché ...Gianlucaadesso non c'è più ed è come se mancasse improvvisamente qualcuno a ciascuno di noi , che viviamo e ci nutriamo di calcio. Indipendentemente dalla squadra per la quale tifiamo. Perché ... UFC, le sconfitte di Marvin Vettori e Alessio Di Chirico all'evento di ...