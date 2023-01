Chi è il calciatore più ricco al mondo | non è Cristiano Ronaldo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nonostante il contratto plurimilionario appena firmato non saràilpiùdel, notizia che ha dell’incredibile! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È appena sbarcato in Arabia Sauditadove, al fianco del suo nuovo allenatore Rudi Garcia, ha dato spettacolo fin dalla sua presentazione avvenuta in pompa magna nello Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Trend-online.com

Il campione aggiunse: 'L'ho affrontato come quando facevo il. Mi sono dato subito degli obiettivi a lunga scadenza: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all'altare. E ...E anche questo raccontaera l'uomo prima che il. 'Una leggenda italiana, ci mancherai Gianluca', ha scritto la Fifa per ricordare l'ex attaccante di Cremonese , Sampdoria , Juventus e ... Dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore: chi era Gianluca Vialli Reazioni da tutto il mondo (del calcio e non solo) alla notizia della morte di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni in una clinica di Londra a causa ...Ci sono morti nel calcio che hanno segnato un'epoca e che rappresentano, a tutti gli effetti, momenti indelebili. Ecco le morti più famose ...