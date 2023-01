Chi è Giovanni Vescovo | il nuovo postino di C’è Posa per te | età | vita privata e debutto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 6 gennaio 2023)dal 2023 sarà uno dei nuovi volti protagonisti del programma storico di Maria de Filipp: C’è posta per te. L’uomo in veste diconsegnerà agli ospiti della serata le fatidiche lettere contenenti l’invito che dovranno accettare se vorranno. Nato a Trevino,ha quasi trent’anni, una laurea in pubbliche relazioni, campo dove ha lavorato fino a prima del suo ingresso nel cast del programma. Vive a Roma da sempre, difatti non è un voltodella televisione, i più attenti si ricorderanno di lui in un altro programma di Maria. Nello specifico, il ragazzo è stato uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini, tronista nel 2017. La donna però ai tempi non ne rimase colpita, infatti la sua partecipazione è durata solamente poche puntate. Il ragazzo ha preferito lavorare però nel ...