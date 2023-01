Chi è Bianca Nappi | carriera e vita privata dell’attrice

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nata a Trani il 12 gennaio 1980,si appassiona al teatro e alla recitazione sin da adolescente e comincia da ragazza a lavorare per diverse compagnie teatrali. La prima rappresentazione teatrale a cui prende parte a cui prende parte è Clerks a cui seguiranno Sacco e Vanzetti, Jacques e Tutti al Macello. Contestualmente riceve la possibilità, nel 2001, di esordire anche nelle serie tv In Love and Wars, parte che le permette di essere notata anche da produttori cinematografici e registi. L’esordio al cinema non tarda ad arrivare: Nel 2002 Massimo Costa la sceglie per una parte in La Repubblica di San Gennaro e Fatih Akin per Solina. A soli 22 anni, insomma,ha realizzato il sogno di essere un’attrice professionista ed ha già debuttato a teatro, in televisione e al cinema. Negli anni successivi il pubblico ...