Chelsea | un minuto di silenzio per Vialli prima di cominciare l’allenamento

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ una giornata triste per il mondo del calcio, che piange la scomparsa di Gianluca, morto all’età di 58 anni dopo una lunga battaglia di cinque anni contro il tumore al pancreas. In molti stanno ricordando l’ex attaccante in queste ore e, anche uno dei sui ex club, il, ha voluto ricordare il giocatore. A poche ore dalla sfida di Carabao Cup contro il Manchester City, gli uomini guidati da Graham Potter hanno onorato la memoria dicon undidi iniziare la seduta di allenamento: “Un momento per ricordare un grande”. Ecco il post pubblicato su Instagram dal canale ufficiale del club londinese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFC ...

