Chelsea | Potter | 'Dispiace per i ragazzi A parte il risultato sono soddisfatto'

TUTTO mercato WEB

Per ildiinvece è notte fonda: decimo con venticinque punti. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS I padroni di casa non sono neanche fortunati visto che nei primi venti minuti perdono ...Per ildiinvece è notte fonda: decimo con venticinque punti. Chelsea, Potter: “Orgoglioso dei miei giocatori. Gli infortuni Non lamentiamoci e andiamo avanti” Chelsea-Manchester City: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la Premier League 2022/2023 ...Vittoria importantissima per il Manchester City che batte il Chelsea a Stamford Bridge e accorcia sull'Arsenal capolista. La squadra di Guardiola ora è a -5 dai Gunners. Primo tempo bloccato. Potter p ...