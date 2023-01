Che tempo fa oggi a Napoli? La parola agli esperti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Curiosi di scoprire qual è ile non solo? Inziamo subito!il clima è nubi sparse. L'umidità è del 70%, con una temperatura media di 13.76°C, temperatura minima di 11.95°C e temperatura massima di 15.58°C. La velocità del vento è di 3.27km/h e la percentuale di nuvolosità è del 12%. Avellino Avellino sta vivendo una giornata di clima sereno. Il cielo è chiaro. L'umidità è al 80%. La temperatura media oraria stimata intorno ai 10,94°C . Inoltre, la temperatura minima si attesta su 7,88°C e la temperatura massima arriva sino a 14,01°C. La velocità del vento in quest’area raggiunge i 1.05 km/h ed il cielo risulta essere completamente privo di nuvole con una ...

OrticaWeb

Non è l'unica novità per la piazza simbolo della città,di recente ha aggiunto alla sua cornice qualche importante tassello,daera atteso. Poco prima di Natale ha riaperto le sue porte ...... i Comuni avrannofino al 31 gennaio 2023 per inviare la comunicazione via Pec di adozione ... Si tratta, comunque, di un annullamento automaticosarà applicato dagli enti nazionali ma parziale,... Epifania, che tempo farà Barcellona - Una nuova vita per gli alberi di Natale naturali utilizzati per addobbare le abitazioni durante le festività che ...Guido Crosetto spinge l'Italia verso un processo di modernizzazione. Il Paese dovrà puntare sull'efficienza della pubblica ...