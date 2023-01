Che cosa vogliono da McCarthy i venti estremisti al Congresso | sfuggiti di mano pure a Trump

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il vecchio establishment del Partito repubblicano ha delle responsabilità nell’aver permesso ai populisti di arrivare a Washington, e fino a novembre non ne aveva pagato davvero le conseguenze. Il primo effetto è stato la batosta alle elezioni di metà mandato che ha permesso al GoP, con voti risicati, di avere la maggioranza solo alla Camera (222 contro 212 seggi), e non al Senato. La seconda conseguenza la sta vivendo in queste ore ed è la mancata elezione di Kevinalle prime nove votazioni per diventare speaker della Camera. Era dal 1923, quando alla Casa Bianca c’era Warren G. Harding, che la terza carica più importante dell’apparato politico americano non veniva automaticamente eletta alla prima votazione. Allora, un secolo fa, ci vollero ben tredici mesi tra l’elezione del nuovoe la nomina dello speaker. Nel frattempo Harding ...