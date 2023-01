Charlie Hebdo sotto attacco hacker | aperta un' inchiesta Minacciato anche un vignettista italiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023). A quasi otto anni dall'attentato contro la redazione del giornale satirico, il 7 gennaio 2015 nel cuore di Parigi, e in piena polemica con Teheran per le...

Un attacco hacker ha colpito il sito di. A quasi otto anni dall'attentato contro la redazione del giornale satirico, il 7 gennaio 2015 nel cuore di Parigi, e nel bel mezzo di un'accesa polemica con Teheran per le ultime ...Minacce social per il disegnatore Paolo Lombardi, 59 anni, residente nella provincia di Arezzo, dopo aver pubblicato una sua vignetta nell'ultimo numero di '', dedicato all'ottavo anniversario dell'attentato islamista del 7 gennaio 2015 in cui persero la vita 12 giornalisti della rivista satirica francese, con uno speciale sulle proteste in ... Charlie Hebdo, minacce social a un vignettista italiano Aveva inviato a Charlie Hebdo una vignetta contro il regime iraniano nell'ambito di un concorso sui migliori disegni proprio contro il regime degli Ayatollah. E nei prossimi giorni la prefettura di ...Ancora minacce contro Charlie Hebdo, dopo la chiusura dell'Istituto francese di ricerca di Teheran: il regime iraniano potrebbe colpire un italiano ...