Challengers | la recensione | le nuove regole del rubabandiera!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ci abbiamo giocato tutti da bambini, molti di noi hanno ritrovato qualcosa di simile nei videogiochi con le modalità CTF ed ora, per la prima volta, Rubabandiera arriva sul tavolo in formato analogico. Grazie ad, edito in Italia da Asmodee potremo infatti sfidarci in un torneo pieno di personaggi assurdi e divertenti che ci accompagneranno fino alla dichiarazione del miglior team! Scendano in campo iSiamo protagonisti del più grande torneo di Rubabandiera del mondo e nell’organizzare la competizione avremo a disposizione: 8 Mazzi di partenza (1 per giocatore) 1 Mazzo robot (da usare nel caso il numero di giocatori sia dispari) 1 Set città base 9 Programmi del Torneo 6 Set aggiuntivi (Castello, Parco divertimenti, Spazio, Studio cinematografico, Casa stregata, Relitto) Segnalini fan e Trofeo 4 Dischi ...