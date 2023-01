Cessate il fuoco di Natale. Il generale Jean spiega la scelta di Kirill e Putin

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il presidente russo Vladimirha ordinato al suo ministro della Difesa, Sergej Shoigu, di sospendere ogni azione offensiva sulla linea del fronte in Ucraina, dal mezzogiorno di venerdì 6 gennaio alla mezzanotte del 7, ricorrenza del, secondo il calendario giuliano, adottato dal Patriarcato di Mosca e di tutte le Russie, ma non di tutte le Chiese Ortodosse. L’ordine ha corrisposto all’appello rivoltogli dal patriarca– fedelissimo di, tanto da essere chiamato suo “chierichetto” da papa Francesco – di una tregua d’armi in occasione del, per consentire ai fedeli di partecipare senza timore alle sue cerimonie. Di certo era stato concordato fra i due. Nel momento in cui scriviamo, non si sa se la tregua riguarderà solo le truppe al fronte o anche i bombardamenti aerei e ...