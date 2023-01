CES 2023 | Tutti gli annunci di Razer

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Con il debutto di nuove tecnologie quali la prima soundbar beamforming al mondo con head-tracking basato su IA e iBlade più potenti di sempre, l’azienda inaugura ilcon nuovi dispositivi per i gamer di tutto il mondo., il leader globale nel lifestyle gaming, si presenta al CEScon nuovissime innovazioni tecnologiche mostrate in anteprima esclusiva presso il proprio stand. Tra concept edi prodotto, la fiera rappresenta la prima occasione per gamer e appassionati di tecnologia di toccare con manoEdge, il dispositivo gaming portatile per Android di ultima generazione.Edge eEdge 5G – Hands-On esclusivo e data di uscita rivelata al CES Sviluppato con display AMOLED da 6,8”, risoluzione FHD+ da ...