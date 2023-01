Celestial restituisce un Trofeo per un’irregolarità alla Sydney-Hobart

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Uno dei Trofei ottenuti da, barca che ha ottenuto la vittoria generaleRolexRace, è stato restituito a causa di un’illegalità nella configurazione delle vele. La vittoria nella classe ORCi è stata annullata giovedì dal Cruising Yacht Club of Australia, con il premio che andrà cosi a Gweilo. Seconda penalizzazione perLa questione è emersa aquando il club ha pubblicato una fotografia della regata, che mostrava inavvertitamenteche navigava con uno spinnaker e un fiocco volante più piccolo. Si tratta di una configurazione delle vele illegale secondo le regole ORCi, ma non secondo le regole dell’altro sistema di handicap, IRC. Lo skipper di ...

ReteAbruzzo.com

Inoltre, stiamo lavorando sull'architettura per, un prodotto per il segmento dei super - ... Prendendo ad esempio la stessa applicazione di fluidodinamica, Sapphire Rapids con HBM...Inoltre, stiamo lavorando sull'architettura per, un prodotto per il segmento dei super - ... Prendendo ad esempio la stessa applicazione di fluidodinamica, Sapphire Rapids con HBM... MALORE LUNGO LE SCALE, 64ENNE MUORE NEL GIORNO DI ...