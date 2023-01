Ceferin resta alla guida dell’UEFA | il motivo è da non credere!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il 5 aprile 2023 si terranno a Lisbona le elezioni presidenziali del più importante organo calcistico in Europa, l’Uefa. La notizia è che non ci sarà partita. La stessa Uefa ha annunciato che, entro la scadenza fissata per giovedì 5 gennaio 2023, oltreproposta di ricandidatura dell’attuale presidentenon sono pervenute altre richieste.elezioni Uefaal secondo posto come presidente più longevo!, presidente Uefa dal 2016, sarà dunque pronto a ricoprire questo ruolo per il prossimo quadriennio vedendo il suo mandato allungarsi fino al 2027. In questa speciale classifica di longevità, si piazza al secondo posto dietro allo svedese Lennart Johansson che fu a capo dell’organo calcistico per 17 anni, dal 1990 al 2007. Matteo Gregori

Juventus News 24

Ripercorriamo assieme le tappe di questa storia e cerchiamo di capire cos'è e cosadel ... Così l'UEFA, nella persona del suo presidente Aleksander, decide di tutelarsi pubblicando un ...Il parere è così deciso, quasi 'violento', che sembra scritto di proprio pugno da. Nonsul generico, entra nelle more della questione che verrà poi giudicata in via definitiva dalla ... Caso Juve, Ceferin resta in attesa per le sanzioni. I possibili scenari Nonostante la strenua opposizione da parte della UEFA, il progetto Superlega sembra più vivo che mai e, anzi, in procinto di cominciare.Riproponiamo l'intervista di Calciomercato.com del 10 aprile 2020, in pieno periodo Covid, all'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, tornata di grande attualità in questi giorni, "Il mondo del ca ...