C’è posta per te riparte con due super ospiti e le storie che infiammano il pubblico

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ arrivato il momento. C’èper tesu Canale 5 con la nuova edizione del programma di Maria de Filippi. Il grande giorno, per ilche ama C’èper te è arrivato. Il 7 gennaio 2023 andrà in onda la prima puntata del programma di Canale 5 con tanteda raccontare e ci sono anche le prime anticipazioni. Sui social di C’èper te sono state pubblicate alcune clip che mostrano di brevi momenti che vedremo nella trasmissione. Lesono quelle che piacciono di più al: un tradimento, con una moglie che prova a chiedere scusa al marito per come è finita la loro relazione. E poi una famiglia che prova a chiedere scusa a una figlia delusa e abbandonata. E ovviamente, i grandi: chi ci sarà ...