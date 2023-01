C’è Posta per te | il super ospite è da non crederci | un vero mito del cinema mondiale

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sabato 7 Gennaio avrà inizio la prima puntata della nuova edizione dello show di Maria de Filippi, ideato e condotto da lei stessa, C’èper te è ormai alla sua ventiseiesima edizione. Ospiti internazionali e star nostrane allieteranno gli ospiti delle varie serate di questa edizione. Quest’anno come primi partecipanti ci saranno Charlize Theron e Massimo Ranieri, invitati proprio per mettere un punto ai vari screzi della serata. Tentativi di ricongiungimento, genitori e figli che desiderano riallacciare i loro rapporti ma anche terzi che tentano di intercedere per appianare litigi vecchi di decenni. Anche quest’anno secondo le prime anticipazioni, dovrebbero esserci nove puntate, sparse durante l’arco dell’anno, e dovrebbero concludersi poco prima della stagione estiva con qualche pausa durante l’anno. Tra new entry e ospiti fissi del programma anche questa ...