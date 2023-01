C' è Posta Per Te | il primo ospite della puntata di domani è proprio lui! fan in delirio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Pronti per una nuova stagione di C'èPer Te? L'iconico programma di Maria De Filippi comincia. Maria De Filippi ha mostrato, quando ai tempi conduceva solo Uomini e Donne, di essere una brava mediatrice. Giusta, oggettiva e sempre pronta ad immedesimarsi ed entrare nella psiche altrui, Maria ha capito che questo poteva essere un talento da dover sfruttare in un altro programma televisivo. Nascono i postini, le lettere e le riconciliazioni familiari e non solo. Ormai il programma che ci fa compagnia il sabato è diventato una ragione per star a casa e non solo riflettere e commuoversi ma anche ridere a crepapelle. Un esempio è quello degli anziani che dopo anni cercano di ritrovare il loroamore e le persone si ricordano o riescono a riconoscerli dopo tanti anni. Lo scopo delle lettere che ...

Ora parrebbe che l'autore faccia laalle residenze dei veterani o veda troppi fimetti all american boysfarsi venire in mente questa cavolata. E mi chiedo quanti in realtà sappiano quali ...Maria De Filippi torna con C'ète domani, sabato 7 gennaio, in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti l'attore turco Can Yaman e lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il primo è il volto di diverse serie tv turche di ...Sabato 7 gennaio, Maria De Filippi debutta come sempre su Canale 5 con la 26° edizione C'è Posta per te. In studio protagonisti di due ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...