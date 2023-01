C’è Posta per te 2022 | arriva un nuovo postino! Ecco di chi si tratta

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Novità in arrivo per la nuova stagione di C’èper te che vede salire sulla bicicletta unpostino. Sidi Giovanni Vescovo, un volto già noto ai telespettatori e ai fans dei programmi di Maria De Filippi, in quanto è stato un volto di Uomini e donne. La ventiseiesima stagione del people show si apre quindi con una new entry, che si aggiunge agli altri postini già in attività nelle precedenti edizioni del programma. C’èper te 2023, chi è Giovanni Vescovo? Ilpostino Giovanni Vescovo è stato un ex corteggiatore di Uomini e donne, sceso per Sonia Lorenzini, ma tra i due poi non ci fu storia e lei scelse un altro. Giovanni ha trent’anni ed è molto attivo sui social, specialmente sul suo profilo Instragram dove ha un notevole numero di followers. La sua presenza, tranquillizza ...