Cassano su Leão | ‘Se va via fa la fine di Grealish’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-06 03:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Antonioparla di Rafael Leao alla BoboTv: “Il Milan, in questo momento qua, è molto appoggiato su di lui e Tonali. Tonali ha avuto una crescita devastante e ancora crescerà. Se gli metti un calciatore alla Brozovic di fianco, lui rende ancora di più. Recupera la palla, sa giocare, ha inserimento, passo, personalità, ha qualità di gioco e di visione. Nei prossimi due-tre anni può diventare un centrocampista top. Però è un giocatore che sta crescendo tanto. Il Milan in questo momento qua ha bisogno di Tonali e davanti è Leao che sta facendo la differenza. In Italia fa la differenza. Il Milan sta facendo un grande sacrificio perché gli vuole rinnovare il contratto e lui tentenna: cosa ha da tentennare? Che se va da un’altra parte rischia di fare la ...