Carri armati all’Ucraina La mossa di Usa | Francia e Germania

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Stati Uniti,hanno infranto un tabù della guerra in Ucraina. Per la prima volta dopo quasi 11 mesi dall’inizio dell’invasione russa, hanno annunciato l’invio dioltre ai missili Patriot annunciati da Washington a dicembre. Gli Stati Uniti manderannotipo Bradley, latipo Marder e lagli AMX-10RC. Secondo lo Spiegel, laprevede di inviare “fino a” 40 Marder. Gli Stati Uniti invieranno 50 veicoli da combattimento Bradley, secondo i funzionari. Lanon ha rivelato ufficialmente AMX-10RC invieràma il generale francese in pensione Jérôme Pellistrandi ha detto a Politico che circa 30 di essi sono disponibili ...

Il Post

L'annuncio segue una decisione francese all'inizio di questa settimana di fornire veicoli da ricognizione descritti come 'leggeri'. Antonov ha affermato che le armi consegnate a Kiev ...È la prima volta che vengono inviati mezzi di fabbricazione occidentale: potrebbero avere un grosso ruolo nella ... Stati Uniti, Germania e Francia forniranno carri armati all’Ucraina Washington manderà i Bradley, Berlino i Marder e Parigi gli AMX-10RC. Si attende la mossa di Londra. È un salto di qualità importante ...“Se vogliamo una soluzione di pace negoziata, in cui l’Ucraina sopravviva come Paese democratico indipendente in Europa, il modo più rapido per arrivarci è sostenere l’Ucraina. Le armi sono – di fatto ...