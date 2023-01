Carlos Augusto | il Monza vola grazie all’imperatore brasiliano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il Mondiale di Qatar 2022, oltre ad essere stato un unicum nella storia del calcio, ha letteralmente spaccato la Serie A in due parti. Dunque, questo è il momento perfetto per tirare le somme del primo scorcio di stagione, con particolare attenzione sui giocatori che si sono distintialle loro prestazioni. Tra i tanti volti nuovi che hanno overperformato, vi è un calciatore in particolare che ha catturato l’occhio di tutti gli appassionati del nostro campionato. Parliamo, naturalmente, di, terzinoin forza al. I numeri dicon ilAl primo appuntamento con la Serie A, il terzino ex Corinthians ha letteralmente lasciato di stucco non solo i tifosi brianzoli ma tutti coloro che seguono il nostro ...

La Gazzetta dello Sport

Al centrocampo vi saranno Ranocchia, Ciurria, Colpani ementre in difesa Izzo, Pablo Marì e Marlon. L'Inter, invece, scenderà in campo con il consueto 3 - 5 - 2 . In attacco vi saranno ...MONZA (3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio 6.5; Marlon 6, Caldirola 5 (dal 22 st Marì 6), Izzo 6; Ciurria 6.5 (dal 38 st Vignato s.v.), Ranocchia 5.5 (dal 18 st Machin 6), Pessina 6,6.5; ... Carlos Augusto oro di Monza: alla Fiorentina non basta Cabral: 1-1 L'ex delle giovanili granata Alessandro Bianco ha esordito ieri sera in serie A. Non è stata una partita particolarmente felice in quanto la Fiorentina ha pareggiato con il Monza per 1-1 ...Cabral centravanti, Bianco dal 1' e non solo: il tecnico sorprende e fa buone scelte. Poi però ritarda nei cambi e il Monza pareggia Italiano sorprende sempre, è un artista delle soluzioni impreviste ...