Carlo Conti e Maria De Filippi | scontro a distanza | “Con lei è impossibile…”

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Calo, il timoniere di Tale e Quale Show ha rivelato cosa pensa davvero della competitor di casa Mediaset,De. Il conduttore ha parlato in modo schietto e sincero, senza riserve come di consueto. Ecco cosa ha detto. Manca davvero pochissimo per la messa in onda delle nuova stagione di Tale e Quale Show, il programma amatissimo di Rai Uno. Ancora una volta al timone della trasmissione ci sarà l’impareggiabile. Il conduttore proprio di recente ha rilasciato un’intervista per il settimanale DiPiùTV, svelando cosa pensa deiDe. Sono anni che i due si “scontrano”.Deinfatti conduce uno dei programmi più amati di Mediaset, C’è Posta per Te e l’azienda competitor ancora una volta ha ...