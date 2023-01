CarlinKit AIBOX | Apple CarPlay e Android Auto diventano wireless

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Con questo dispositivo potrete connettere qualsiasi dispositivo alla vostrain modo completamente. Si tratta died è disponibile per vetture compatibile con le versione cablate dihanno in qualche modo rivoluzionato il nostro modo di guidare. Poter accedere alle principali funzionalità del nostro smartphone in modo semplice e sicuro ha di certo aumentato la sicurezza sulle strade e anche il comfort alla guida. Anche se ormai gran parte delleè compatibile con questa tecnologia di serie, purtroppo però ancora oggi molte(soprattutto le più economiche) si ...