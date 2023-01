Cardinali scattano foto alla bara | Giordano svela la vergogna dei funerali di Ratzinger

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Marioli fa vedere. Sotto gli occhi di tutti. Iche, durante idi Papacon il loro iPhone. Il giornalista Mediaset e conduttore di "Fuori dal coro" commenta lacon le sue stesse parole che mettono in evidenza il gesto imprevisto e imprevedibile dei: "Umile e rispettoso dubbio - ha scrittosu Twitter - Ma iche ai #di #BenedettoXVI non trovano di meglio che scattare la? Credo in un solo social, dio onnipotente...". Umile e rispettoso dubbio. Ma iche ai ...

Il Tempo

... lo stand OrgOlio di Liguria, orientato da 4 punti. Coordinate geografiche che ...] Cronaca Imperia e provincia Sanremo, gente in spiaggia:i controlli dei Carabinieri Posted on 4 ...È strettamente relazionata con una delle virtù: la forza; o come viene ora chiamata: ... che sembra sempre stare meglio - e così ci si sente inferiori, emeccanismi fortemente ... Funerali Ratzinger, Mario Giordano svela le foto scattate dai cardinali Mario Giordano li fa vedere. Sotto gli occhi di tutti. I cardinali che, durante i funerali di Papa Ratzinger, scattano foto alla bara con il loro ...Per andare incontro ai diaconi, che per motivi di età o di salute non possono spostarsi, il diacono Tiziano Scatto, segretario del Consiglio diaconale, ha proposto e organizzato un incontro straordina ...