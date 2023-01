Capriolo in torrente del Trentino | Oipa | “Subito l’autorizzazione per salvarlo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unbloccato e con una zampa lesionata è da settimane lungo le sponde delLeno a Rovereto, in provincia di Trento. È da giorni la sezione locale dell’Organizzazione internazionale protezione animali () si è resa disponibile a coadiuvare le operazioni per portarlo portarlo in salvo avendo allestito passerelle e adottando opportuni accorgimenti ma, senzadell’Ufficio Distrettuale Forestale di Rovereto e Riva non sarà possibile. Oggi scende in campo l’Ufficio legale dell’nazionale la cui responsabile, l’avvocato Claudia Taccani, ha inviato una Pec urgente ai responsabili forestali in cui chiede nell’interesse del benessere animale e del rispetto della normativa relativa alla gestione e soccorso della fauna selvatica, si chiede una risposta e un ...