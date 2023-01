Caos Leao | decisione definitiva | Maldini è irremovibile

TUTTO mercato WEB

... Kalulu, Tomori e Hernandez in difesa, Bennacer e Tonali a centrocampo, Saelemaekers, Diaz e... Ilsocietario e le numerose defezioni, però, potrebbero lasciare strascichi , ragion per cui è ...Il Milan continua a fare i conti con l'ingarbugliato rinnovo di Rafael. Il campione portoghese ha un contratto in scadenza nel 2024 e fino a questo momento le ...e non ha aiutato nemmeno il... TOP NEWS ore 13 - Leao-Milan, le ultime sul rinnovo. Caos Juve, nessun giocatore indagato Ancora un ko in questa fase di preparazione del Milan verso il rientro in campo in Serie A previsto per il 4 gennaio. Pioli nel mirino ...Paolo Maldini prova a convincerlo a rinnovare ma ora l'obiettivo principale è non far esplodere il caos in pieno mercato invernale. Altro che Leao. Mentre tifosi e stampa sono impegnati con il torment ...