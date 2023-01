Campionato | Si alza il sipario sul girone di ritorno

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) IlSerie D riparte dopo la sosta per le festività natalizie con le partite della 1^ Giornata diin programma domenica 8 Gennaio alle 14.30. Il turno si apre oggi venerdì 6 Gennaio con un anticipo alle 14.30, prosegue sabato con sette gare, si concretizza domenica con tutti gli altri incontri e si chiude lunedì con un posticipo. Minuto di silenzioPrima del calcio d’inizio di tutte le partite della Serie D in programma dal 5 al 9 Gennaio le squadre dovranno osservare un minuto di silenzio disposto dal Presidente della FIGC per commemorare la scomparsa di Gianluca Vialli e di Ernesto Castano, quest’ultimo Campione d’Europa del 1968. AnticipiOggi venerdì 6 gennaio alle 14.30 si gioca Aprilia-Angri. Domani sabato 7 gennaio sempre alle 14.30 si disputano Borgosesia-Fossano, Pontdonnaz-Chieri (A), Adriese-Este (C), Crema-Fanfulla (D), ...