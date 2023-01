Campaccio 2023 | Yeman Crippa | “Emozionante correre in testa In Kenya per preparare la Maratona”

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ha conquistato un bel terzo posto al, tradizionale gara internazionale di corsa campestre che si disputa il giorno dell’Epifania a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’azzurro è riuscito a salire sul podio, animando la corsa con un attacco durante il penultimo giro e poi inchinandosi soltanto allo strapotere africano nell’ultima tornata. Si tratta di un bel risultato dopo il quarto posto agli Europei e la seconda piazza alla BOClassic.ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Felice di iniziare l’anno così bene ed è statoin, con il pubblico a incitarmi. Ho cercato di fare selezione, poi ho tenuto duro per salire finalmente sul ...

