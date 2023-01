Campaccio 2023 | risultati e classifica femminile Rahel Daniel batte Kipkemboi | Nadia Battocletti quarta

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ha vinto il, tradizionale gara internazionale di corsa campestre che va in scena nel giorno dell’Epifania. L’eritrea ha primeggiato in questo appuntamento valido per il World Athletics Cross Tour (livello gold) giunto alla 66ma edizione, riuscendo are la keniana Margaretal termine di un serrato spalla a spalla. Le due africane hanno attaccato a metà del secondo giro (dei tre in programma, per complessivi sei chilometri) e hanno fatto letteralmente il vuoto, poiha alzato ulteriormente il ritmo sulle cosiddette montagnette nell’ultima tornata e ha fiaccato la resistenza della grande favorita della vigilia. La 21enne si è imposta con il tempo di 19:10, migliorando così il secondo posto ottenuto dodici mesi fa nella ...

La Gazzetta dello Sport

