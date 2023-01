«Camila Giorgi mi chiese falsi certificati per i vaccini obbligatori Ho finto per tutta la sua famiglia»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il Corriere della Sera pubblica la confessione della dottoressa vicentina Daniela Grillone, arrestata lo scorso febbraio con l’accusa di averdi vaccinare centinaia tra sanitari, imprenditori, forze dell’ordine e Vip. Tra questi anche Madame e la tennista. «Sono sconvolta e pentita per le mie azioni». Ai pm la Grillone ha dichiarato: «Non sono no vax. Credevo nell’utilità del vaccino. Purtroppo dopo le due dosi che mi sono autosomministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali». Dopo aver parlato con un chirurgo, è arrivata la conversione: «Mi ha convinta che la reazione fosse conseguenza delle dosi (…) Mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi… E io ho accettato». Il chirurgo ...

