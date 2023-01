Camera Usa | lo spiraglio per McCarthy | niente da fare al 12mo voto | ma ora restano pochi ribelli trumpiani

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo 12 votazioni laUsa non ha ancora il suo speaker. Kevinè stato sconfitto di nuovo, nonostante 14 dei 20 “dissidenti” del GOP abbiano deciso all’ultimo di ammorbidire la loro posizione e accettato di sostenere il repubblicano. Durante la 12esima votazione, come riporta la Cnn, uno dei dissidenti del Grand Old Party, Matt Gaentz, avrebbe accusato il deputato californiano «digli interessi dei lobbysti a scapito degli americani medi» e ha sostenuto che non avrebbe ottenuto mai «i voti necessari per essere eletto speaker». Secondo Bloomberg l’accordo a cui il repubblicano Kevinsta lavorando con alcuni “” conservatori per convincerli a sostenerlo prevedrebbe un taglio delle spese per la difesa da 75 miliardi di dollari. L’intesa – secondo il quotidiano, che cita ...