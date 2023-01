Cambia giorno e location la serata per Valerio Negrini “Musica | Poesia e Solidarietà per Haiti”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) MILANO – Anpil Onlus informa che laper rendere omaggio a– “per”, prevista per mercoledì 11 gennaio presso il Teatro Pime di Milano, è stata spostata a fine febbraio al Teatro Lirico, viste le numerose richieste arrivate negli ultimi giorni e successive al sold out. “In questo modo sarà possibile dare al maggior numero di persone la possibilità di partecipare a questa importantee rendere il giusto omaggio all’autore nonché fondatore dei Pooh”, si legge in una nota. I biglietti per la nuova data saranno presto disponibili su TicketOne. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la partecipazione alladel Lirico, la cui data verrà comunicata nei prossimi ...

ilmessaggero.it

Ildi gloria fu il 14 novembre 1987, a Napoli. L'Italia di Vicini sconfisse la Svezia per 2 -... così di volta in volta fa finta di averla, ladi continuo. Per dirla con buona grazia si ...Il mercato di gennaioumori ogni 10 minuti. Una cessione programmata ilprima viene bloccata per un assist, un gol o una parata sotto l'incrocio. Tutto regolare, forse in questo caso sono legittimati i ... Veronica Ferraro: «Io influencer mi cambio tre volte al giorno. Scarpe Mi vergogno a dirlo, ne ho 300 paia... MILANO - Anpil Onlus informa che la serata per rendere omaggio a Valerio Negrini - “Musica, Poesia e Solidarietà per Haiti”, prevista per mercoledì 11 ...Da sempre la sessione di gennaio offre ribaltoni imprevisti: i tre attaccanti erano pronti a cambiare squadra, ma sono stati decisivi nell’ultima partita ...