Calze originali | non sempre la befana deve portare dolci | ecco delle simpatiche alternative

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Quanti di voi hanno già aperto la calza della? Alcuni ci hanno trovato, altri regali ma per l'anno prossimo non siate banali! Com'è che si dice 'l'epifania, tutte le feste porta via'. Nonostante da bambini ci svegliamo e svuotiamo lepiene zeppe diumi, questa festa haavuto una vena malinconica: il ritorno a scuola, la finevacanze e soprattutto tutti gli addobbi vengono di solito messi via. Una festa sicuramente dolce per tutti i dolcetti che ci regalano ma il retrogusto è decisamente amaro! C'è inoltre chi non vuole partire il nuovo anno facendo degli sgarri e chiede di non ricevere neanche una caramella in questi giorni. Alcuni fanno i regali mentre altri si sbizzarriscono con le idee più particolari. Avete mai pensato di riempire la calza in ...