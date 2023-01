Calze della Befana 2023 | cosa mettere dentro oltre ai dolci | le idee per bambini e adulti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Siete pronti per festeggiare l’Epifania? Proprio come il Natale, anche questa ricorrenza merita di essere festeggiata a celebrata a dovere. Tradizione vuole che per l’occasione il dono sia nascosto in una calza da appendere al camino o alla manigliaporta, in sua assenza. Se volete essere tradizionalisti, allora puntate sulla cioccolata. In alternativa, però, potete puntare su qualdi originale: su Amazon ci sono tanteoriginali per tutti i gusti e tutti i portafogli.mettiamo nelleper il? Quelle che trovate di seguito sonopere per, ispirate alla Disney, piene di giochi o fatte su misura di chi le riceve. Ad attendere con ansia ...