Calendario Wta 2023 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, dominatrice assoluta del 2022. La polacca è apparsa a tratti ingiocabile, ma fino al Roland Garros difenderà davvero tanti punti, perciò le sue rivali dovranno provare ad approfittarne. SuOns Jabeur, che ha giocato e perso due finali slam, e Caroline Garcia, vincitrice delle Wta Finals. Occhi puntati anche sulle americane Pegula e Gauff, sulla rinascita di Halep e su altri nomi più o meno a sorpresa (come ad esempio Elena Rybakina). Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Martina Trevisan, che potrà fare molto bene e scalare ulteriormente il ranking. Insieme a lei, vorranno affermarsi anche Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e ...

Tag24

DOVE VEDERLA IN TVITALIA RISULTATI E CLASSIFICHE SECONDO SET - Martina parte alla ... IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/TERZO SET - Il match ...... torneo250 in corso di svolgimento ad Auckland , in Nuova Zelanda, che ritorna indopo dopo un'assenza di 3 anni causa pandemia. Il meteo, infatti, la sta facendo da padrone ... Tennis, calendario WTA 2023: le date dei tornei • TAG24 La tunisina soffre con Kostyuk ma si qualifica per le semifinali dove affronterà la diciottenne Noskova. Per Sabalenka ostacolo Begu ...Penultima giornata di United Cup 2023 di tennis, prima edizione del torneo misto che è arrivato ormai alle sue battute conclusive. L’Italia ha una ghiotta occasione per accedere in finale, dopo il sor ...