Calendario rugby 2023 | non solo il Sei Nazioni | gli appuntamenti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Con il nuovo anno tornerà prepotentemente sul palcoscenico sportivo anche la palla ovale. Ildelper ilè ricco d’impegni con il Seiche porterà il suo enorme fascino in giro per il Vecchio Continente. Il torneo, aperto ovviamente alle selezioni giovanili e anche al movimento femminile, sarà semplicemente il primo passo verso questi dodici mesi nuovi entrati da poche ore.: tutto quello che c’è da sapere Allenamenti della nazionale italiana difemminile. Credits: FIR Facebook.03 febbraio-19 marzo SeiUnder 20I giornataVenerdì 3 febbraioGalles-Irlanda – ore 20Inghilterra-Scozia – ore 20Italia-Francia – ore 21II giornataVenerdì 10 febbraioInghilterra-Italia – ore ...

OnRugby

Appare ricco anche ildelle gare per le auto storiche, con la rievocazione della Mille ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...... i campionati di tutta Europa hanno riaperto i battenti all'insegna di undavvero molto ... le discipline invernali, le gare di lotta, ile tanti altri eventi dello sport mondiale ( ne ... Benetton: il calendario dei match di gennaio. Programma, orari, tv e ... Federico Vedovelli, 27 anni, di Morbegno, sta bruciando tutte le tappe. E pensa un domani di passare al professionismo Sta bruciando le tappe l’arbitro valtellinese di rugby Federico Vedovelli, che, a ...Il 2023 si prospetta un anno di grande sport: tra poche ore si torna in campo in Serie A dopo la pausa per i Mondiali, poi al via MotoGP, F1, le finali delle coppe europee, le NBA Finals, il tennis co ...