Calciomercato Spezia | colpo a centrocampo | ufficiale Esposito

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 gennaio 2023)per il club ligure che ufficializza l’arrivo del giovane. Il comunicato Salvatoreè un nuovo giocatore dello, che lo preleva il prestito con obbligo di riscatto. Lo comunica lo stesso club ligure. IL COMUNICATO – Dalla SPAL arriva in prestito con obbligo di riscatto il talentuoso centrocampista Salvatore, che indosserà la maglia numero 25. Giovane, ma con le idee chiare e la personalità di un veterano dimostrata fin dai primi passi della propria carriera, l’ex capitano della SPAL è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, prima delle esperienze in Serie C con il Ravenna e in Serie B con il Chievo Verona, formazione con cui nella stagione 2019-2020 è sceso in campo in 39 ...