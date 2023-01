Calciomercato Serie A LIVE | Spezia | tutto su Berisha La Sampdoria ha chiesto Rugani

(Di venerdì 6 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non soloquel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. VENERDI’ 6 GENNAIO Il Cagliari spinge per Colley: la situazione (CLICCA QUI): dopo l’infortunio di Zoet assalto adel Torino (CLICCA QUI) Milan: in estatesu Aouar (CLICCA QUI) Lahaalla Juventus: la situazione (CLICCA QUI) Lazio: Milinkovic-Savic spaventa ...

GianlucaDiMarzio.com

Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Di proprietà dell'Inter, l'ex Genoa piace molto pure inB , senza dimenticare le sirene provenienti dalla Francia . Buongiorno con il calciomercato La piattaforma streaming annuncia la notizia con un video già cliccatissimo. Ecco cosa riserva il futuro alla giovane ...Il Parma è uno dei pochissimi club di serie A e B ad aver provveduto a pagare integralmente le ritenute fiscali in scadenza. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso una breve nota apparsa sui ...