Calciomercato | Napoli e Samp sbloccano il maxi scambio | i nomi coinvolti

(Di venerdì 6 gennaio 2023)doria riescono a sbloccare ilaffare di: tutti itra le due squadre Come riferito da Sky Sport, il sì di Nikita Contini ha sbloccato ilaffare tradoria. Gli azzurri sono pronti a riprendersi il portiere, oltre a rilevare il terzino polacco Bereszynski, che domani svolgerà le visite mediche. Ai blucerchiati, in cambio, il giovane Zanoli, mentre per la porta è fatta per l’arrivo del 24enne sloveno Vekic del Pacos Ferreira. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNapoli24

... c'è il Catanzaro! Primo stop per ildi Spalletti, battuto 1 - 0 dall'Inter nel big match. La ripartenza post Mondiale aveva registrato anche la prima sconfitta del Psg, sorpreso 3 - 1 dal ...La popolare showgirl, presentatrice tv e super fan delMarika Fruscio si è lasciata andare a confessioni hot in un'intervista a Sportpaper : ' Spogliarello in caso di terzo Scudetto Non so, ... Calciomercato Napoli, si avvicina Ounahi: cifre e dettagli Nando Orsi, presente negli studi di "Giochiamo D’Anticipo" su Televomero, ha commentato in trasmissione la sconfitta del Napoli contro l’Inter: “Ci sono luoghi comuni quando si perde, anche le altre s ...La decisione della piattaforma streaming di rimborsare gli utenti, dopo i problemi di mercoledì relativi a Udinese-Empoli e Inter-Napoli ...