Calciomercato Juve | la verità sul riscatto di Milik

Roberto Baggio si è unito al coro di cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli. Ex compagni alla Juve e in Nazionale, ecco le parole del Divin Codino ad Ansa: 'È sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita. Soprattutto quando vieni strappato all'affetto dei cari così giovane...' Ce lo aspettavamo, certo, ma adesso che è capitato per davvero è stata lo stesso una mazzata tremenda. E non importa se eri un suo parente stretto, un amico, un semplice conoscente o un emerito... "Un grande in campo ma soprattutto fuori" ricorda Pietro Vierchowod parlando del suo ex compagno di squadra anche alla Juventus. Calcio, morto a 58 anni Gianluca Vialli. Nuovo grave lutto nel calcio. E' morto in una clinica di Londra Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra...