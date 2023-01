Pianeta Milan

Al 7' rischia un derbyquando cincischia in area col pallone. In marcatura è sempre duro, forse troppo come quando si prende un giallo per un fallaccio su Orsolini. Celik 6: Alterna errori e cose ...Il suo sorriso illumina la Lazio : il dolore alla caviglia è passato, Milinkovic è tornato. Meravigliosamente spocchioso come un tempo: 'Sapete dove trovarmi se avete bisogno di un assist di tacco al ... Calciomercato – Bis di pretendenti per Zaniolo, il Milan rischia la beffa PESARO - Negli ultimi giorni si è parlato spesso delle voci di mercato riguardanti la Vis Pesaro, tanto in entrata quanto in uscita. E non può essere altrimenti, vista la sessione ...Il suo sorriso illumina la Lazio: il dolore alla caviglia è passato, Milinkovic è tornato. Meravigliosamente spocchioso come un tempo: «Sapete dove trovarmi se avete bisogno di ...