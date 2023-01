Calcio In Lutto | Morto Gianluca Vialli!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023)nel mondo delVialli è scomparso all’età di 58 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. Recentemente le sue condizioni si erano aggravate. A distanza di poche settimane dalla morte di Sinisa Mihajlovi?, se ne va un altro grande campione. Ecco gli ultimi aggiornamenti!Vialli si é spento all’età di 58 anni A poche settimane dalla morte di Sinisa Mihajlovi?, il mondo dele dello sport piange la scomparsa di un altro campione.Vialli non ce l’ha fatta e si é spento nella mattinata del 6 gennaio. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un tumore al pancreas. Nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate, tanto da costringerlo al ricovero in ospedale a Londra. Lo stesso ospedale in cui era stato curato nel 2017, ...