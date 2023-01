Calcio in lutto | è morto Gianluca Vialli

Sport Mediaset

...00 Redazione Sport 0 34 FRANCAVILLA FONTANA -in casa Virtus Francavilla per la scomparsa del Cav. Giovanni Galiano, già Presidente del Francavillae nonno del Presidente Antonio Magrì, ...AGI - Nemmeno quattro ore è durata, la pace imposta dal. Anzi, non è nemmeno iniziata perchè Joseph Ratzinger era ancora esposto all'altare della ...altro che intesa e immaginarie finali di... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset È morto Gianluca Vialli, a 58 anni. L'annuncio arriva da Il Secolo XIX: "Vialli se n’è andato, è scivolato via dalla vita dopo aver provato ancora una volta ...L'ex attaccante lombardo vinto da un tumore al pancreas: se ne va a soli 58 anni, a pochi giorni dalla scomparsa di Mihajlovic e Pelé ...