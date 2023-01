Tutto Juve

10.44, morto a 58 anni Gianluca Vialli Nuovo gravenel. E' morto in una clinica di Londra Gianluca Vialli. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria e capodelegazione della Nazionale azzurra aveva 58 anni e da cinque anni lottava contro un ...... " Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per ilitaliano e la maglia ... Calcio in lutto: è morto Gianluca Vialli La Juventus e la Nazionale piangono Ernesto Castano, pilastro della difesa bianconera e dell’Italia a cavallo degli Anni ‘60, morto all’età di 83 anni. Castano… Leggi ...L’ex attaccante della Nazionale azzurra ha perso la sua lunga lotta contro la malattia: la scomparsa oggi a 58 anni IN AGGIORNAMENTO ...